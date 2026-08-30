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Пронедра

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Как обнаружить рак в нулевой стадии

Как обнаружить рак в нулевой стадии

Самая опасная ошибка — ждать боли. На ранних стадиях рак часто не предупреждает о себе. Но современная медицина умеет находить болезнь в тот момент, когда её ещё можно остановить практически без последствий.

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