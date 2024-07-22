Ночью над Черным и Азовским морями сбили 17 беспилотников

Этой ночью у берегов Крыма силами ПВО было уничтожено 17 беспилотников. Фото: Гала АмарандоЕщё 47 воздушных целей было поражено над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Смоленской областями и Краснодарским краем.