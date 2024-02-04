В Луганске приспустили флаги в день траура после обстрела Лисичанска

В Луганске в воскресенье, 4 февраля, приспустили флаги на фоне объявленного траура после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пекарни в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР), где погибли 28 человек.
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