В Луганске приспустили флаги в день траура после обстрела Лисичанска

В Луганске в воскресенье, 4 февраля, приспустили флаги на фоне объявленного траура после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пекарни в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР), где погибли 28 человек.