Страна и люди
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Страна и люди

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Захарова указала на истинные причины закрытия Русского дома в ФРГ

Захарова указала на истинные причины закрытия Русского дома в ФРГ

Ситуация с обвинениями ФРГ в адрес России и закрытием российских учреждений в Берлине вызвана попыткой немецких властей снова использовать в ходе выборов русофобскую истерию, от которой немцы уже устали.

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