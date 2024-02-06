Кучеренко после слов Зеленского о перезагрузке спросил, кто правит на Украине

Депутат Рады от «Батькивщины», первый зампред комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко с иронией отреагировал на слова главы Украины Владимира Зеленского о необходимости «перезагрузки» правительства.
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