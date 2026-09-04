Украина – это полигон, дающий возможность американским и британским войскам обкатать на поле боя технологии будущих войн.
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ТАК НАРОД ЭТО ЗНАЕТ И О ЭТОМ ГОВОРИТ ----И НЕ СЕКРЕТ КТО ПИСАЛ ЗАКОНЫ И ДАЖЕ КОНСТИТУЦИЮ В КАБИНЕТЕ АЛКАША ---МЫ И ЖИВЕМ КАК КРОЛИКИ В КЛЕТКЕ ОГОРОЖЕННЫЕ ОТ ВСЯКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВЛАСТЬ ---ЧЕТКО КАК ИНДЕЙЦЫ В АМЕРИКЕ