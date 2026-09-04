Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 586 подписчиков

«Лаборатория XXI века»: экс-глава ЦРУ назвал Украину уникальным полигоном для США

«Лаборатория XXI века»: экс-глава ЦРУ назвал Украину уникальным полигоном для США

Украина – это полигон, дающий возможность американским и британским войскам обкатать на поле боя технологии будущих войн.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя леонид рыбаков
леонид рыбаков

ТАК НАРОД ЭТО ЗНАЕТ И О ЭТОМ ГОВОРИТ ----И НЕ СЕКРЕТ КТО ПИСАЛ ЗАКОНЫ И ДАЖЕ КОНСТИТУЦИЮ В КАБИНЕТЕ АЛКАША ---МЫ И ЖИВЕМ КАК КРОЛИКИ В КЛЕТКЕ ОГОРОЖЕННЫЕ ОТ ВСЯКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВЛАСТЬ ---ЧЕТКО КАК ИНДЕЙЦЫ В АМЕРИКЕ