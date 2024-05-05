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Российские войска освободили Очеретино в ДНР

Российские войска освободили Очеретино в ДНР

Подразделения ВС РФ полностью взяли под контроль Очеретино в Донецкой Народной Республике. Российские силы за сутки уничтожили цеха по производству ракетного топлива и вооружений для дронов, сообщило Минобороны РФ.

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