Ферстаппен проиграл 4 гонки подряд впервые с 2020 года, когда он последний раз не был чемпионом

Победитель трех последних сезонов «Формулы-1» Макс Ферстаппен угодил в полосу неудач. Воскресный Гран-при Бельгии, где Ферстаппен занял 4-е место, — уже четвертая гонка подряд, которую выигрывает кто-то другой.
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