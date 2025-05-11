Уже не скрывают своей сущности...

Кто безостановочно, практически не отвлекаясь ни на поесть, ни на сходить в туалет, сочиняет фэйки о Мариуполе? Петр Андрющенко, бывший советник бывшего мэра Мариуполя, который и на чужбине был уволен из псевдомэрии Мариуполя, обитающей где-то на просторах незалежной.
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