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Что думают иностранцы о русских блюдах

Что думают иностранцы о русских блюдах

Какой русский десерт входит в мировой топ-25, нравится ли иностранцам холодец и что, по мнению иностранца, странно в русских блинах?ХолодецЭто кушанье традиционно занимает лидирующие позиции в антирейтинге русских блюд.

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