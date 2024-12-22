Что думают иностранцы о русских блюдах

С нами не соскучишься!

Какой русский десерт входит в мировой топ-25, нравится ли иностранцам холодец и что, по мнению иностранца, странно в русских блинах?ХолодецЭто кушанье традиционно занимает лидирующие позиции в антирейтинге русских блюд.