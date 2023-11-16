В Пермском Политехе разработали термоиндикаторное покрытие для аэрокосмической техники

Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». На исследование выдан патент, статья опубликована в научном журнале «Вестник Томского государственного университета.
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