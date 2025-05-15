Переговоры России и Украины в Стамбуле: перспективы мира обсуждают эксперты

Сегодня в Стамбуле начинаются важные переговоры между Россией и Украиной. Эксперты в эфире телеканала обсуждают их значение и возможные результаты, предоставляя прогнозы и анализ текущей политической ситуации.
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