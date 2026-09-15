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Царьград

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Умер чемпион СССР-1973 в составе «Арарата» Сергей Погосян

Умер чемпион СССР-1973 в составе «Арарата» Сергей Погосян

Пресс-служба футбольного клуба «Арарат» сообщила о кончине Сергея Погосяна, выступавшего за легендарный состав «Арарата-73».

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