Военкор Андрей «Мурз» Морозов покончил с собой: кто он такой и чем известен Елена ГалицкаяПечальная весть о кончине военнослужащего 4-й отдельной мотострелковой бригады, военкора и блогера Андрея Морозова, известного как «Мурз», пришла 21 февраля.