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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лонни Уокер интересен как минимум пяти клубам НБА. В список входят «Бостон» и «Денвер»

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, как минимум пять команд НБА, включая «Филадельфию», «Миннесоту», «Майами», «Денвер» и «Бостон», проявляют интерес к защитнику (26 лет, 193 см).

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