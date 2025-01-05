Враг пошёл на Бердин в Курской области — подробности

Бронетехника ВСУ перевозит толпы пехоты, атакуя Бердин в Большесолдатском районе Курской области. Со стороны Суджанского района оккупанты бронетехникой перебрасывают пехоту, накапливаясь в посадках и двигаясь в атаку на Бердин.