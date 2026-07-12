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В Германии выступили с призывом насчет Путина

В Германии выступили с призывом насчет Путина

Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следует позвонить президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил депутат бундестага от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер в подкасте Youtube журналисту Bild Паулю Ронцхаймеру.

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