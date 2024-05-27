В ГД одобрили поправки о наказании за участие в нежелательных организациях

Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству одобрил пакет законопроектов об административной и уголовной ответственности за участие в любых организациях, признанных в России нежелательными, включая организации, учредители которых являются зарубежными государственными органами.
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