Любопытно, однако

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Приговор сыну полковника Росгвардии за смертельное ДТП на Урале отменён

Приговор сыну полковника Росгвардии за смертельное ДТП на Урале отменён

Дело Владимира Васильева, признанного виновным в массовом ДТП в Екатеринбурге, отправлено на новое рассмотрение.

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Константин Заболотный
Непонятно с какой целью до нас доводится сия информашка.Тут есть 2 варианта: первый-следствие было проведено с явными процессуальными нарушениями и у суда возникли вопросы для более детальной классификации нарушения и вынесения объективного приговора. Второй- "афффтар" пытается внушить нам подозрения по поводу того,что приговор отменён только потому,что его совершил сын полковника Росгвардии Васильева и,возможно( это не утверждение а предположение) что статусный чиновник пытается отмазать сына от наказания. Было бы совсем неплохо,чтобы "Афффтар" разъяснил народу причины возврата дела на доследование ,а не пытался,напустив тумана юридиеских недомолвок, запутывать понимание сути процесса." "Афффтар", ау.... Где вы??? Мы ждём разъяснений...
ГусЕна
Провокатор , скорее всего.
валерий андреев
Интересно, а сколько нужно сбить, чтобы к ордену представили? Я, конечно, о золотой молодежи и чиновниках.

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