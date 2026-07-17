Как автоматическая мойка бочек изменила подход к стерильности на фармацевтическом производстве

Когда речь заходит о выпуске лекарственных препаратов, то на первый план всегда выходят три кита: точность дозировки, чистота компонентов и, конечно, безупречная стерильность всего, что соприкасается с продуктом.
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