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Вот история

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Как автоматическая мойка бочек изменила подход к стерильности на фармацевтическом производстве

Как автоматическая мойка бочек изменила подход к стерильности на фармацевтическом производстве

Когда речь заходит о выпуске лекарственных препаратов, то на первый план всегда выходят три кита: точность дозировки, чистота компонентов и, конечно, безупречная стерильность всего, что соприкасается с продуктом.

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