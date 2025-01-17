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История изобретения септика

История изобретения септика

Первые устройства для переработки отходов жизнедеятельности человека были придуманы еще в Древней Греции, ну а сегодня владельцы загородных домов, не подключенных к системе централизованной канализации, решают эту проблему при помощи обустройства септика.

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