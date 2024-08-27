Издание о стиле жизни Superbasedd предложит тему криптовалют в “печатном глянце”

В мире криптовалют преобладают мужчины, и новый журнал Superbasedd решил этим воспользоваться. Издание о мужском стиле жизни планирует выпускать печатную версию, которая будет сочетать привлекательные фотографии с информационными статьями о криптовалюте.
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