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Более 100 солдат ВСУ и западных наемников уничтожены на базах отдыха у Харькова

Более 100 солдат ВСУ и западных наемников уничтожены на базах отдыха у Харькова

Более 100 солдат ВСУ и западных наемников уничтожены на базах отдыха у Харькова Юлия СоколоваВоенные действия на востоке Украины продолжают набирать обороты.

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