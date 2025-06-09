«Многие идут в бизнес не создавать и модернизировать, а только чтобы ощущать себя начальником» - Виктор Скуратов в интервью Виктору Шкуренко.
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«Многие идут в бизнес не создавать и модернизировать, а только чтобы ощущать себя начальником» - Виктор Скуратов в интервью Виктору Шкуренко.