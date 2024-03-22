«Ответка за Белгород»: ВКС РФ нанесли самый мощный массированный удар по объектам ВСУ за все время СВО

По словам мэра Харькова, в городе после 15 взрывов начались перебои со светом. По информации СМИ, российские силы нанесли за время СВО самую массированную атаку с использованием ракет и БПЛА по военным целям ВСУ в разных регионах Украины.
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