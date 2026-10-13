5 новых пород кошек, которые и опытных кошатников заинтригуют

Сегодня чистокровных пород кошек насчитывается менее 100. Для обеспечения генетической стабильности породы и соответствия стандартам перед ее принятием в один из реестров требуется много работы.
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