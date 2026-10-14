За сентябрь мошенники похитили у жителей Татарстана 533 миллиона рублей. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» о мошенничествах в интернете рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов.
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