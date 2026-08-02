Гюнтер Штайнер: Ваулза пора увольнять, если…

@jv.f1Бывший руководитель Haas Гюнтер Штайнер жёстко оценил работу главы Williams Джеймса Ваулза, заявив, что британская команда движется в неверном направлении и уже в следующем сезоне может задуматься о смене руководства.
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