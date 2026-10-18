Есть фильмы, которые хочется смотреть, прикрыв глаза пальцами, а лучше не смотреть совсем. Мы собрали для тебя восемь «стоп»-фильмов, где изнасилование снято так, что забыть раз увиденный эпизод будет уже трудно.