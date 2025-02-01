В Татарстане восстановят леса на площади 2800 га по нацпроекту

В Республике Татарстан в текущем году планируется провести лесовосстановление на площади 2800 га. Работы будут выполнены в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».
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