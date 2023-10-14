ЕС боится русского бумеранга: Европейцы испугались трогать даже проценты от замороженных активов РФ

НП

Наталья Павлова

Так господам из ЕС нужно было ещё ДО того, как они вляпывались в замораживание российских активов, внимательно изучать Бисмарка, который предупреждал, что не сто́ит ссориться с Россией, что с русскими сто́ит или играть честно, или вообще не играть, что русские всегда приходят за своим. Ну и пусть теперь у них голова болит о том, как они будут расплачиваться с Россией, когда наступит время, тем более что США неплохо их облапошили, заставив оплачивать хотелки Украины.