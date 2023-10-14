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На пульсе времени

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ЕС боится русского бумеранга: Европейцы испугались трогать даже проценты от замороженных активов РФ

ЕС боится русского бумеранга: Европейцы испугались трогать даже проценты от замороженных активов РФ

Европа продолжает эволюционировать в своём страхе перед российскими активами. Когда-то они арестовали наши счета и прочее имущество, а потом испугались, и с тех пор не знают, что делать: сдать назад и всё вернуть – стыдно, а конфисковать и распорядиться – страшно, потому что потом придут владельцы других активов и всё своё заберут из Европы, а она и так уже нищенькая, куда уж ей последнего-то лишаться!.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Так господам из ЕС нужно было ещё ДО того, как они вляпывались в замораживание российских активов, внимательно изучать Бисмарка, который предупреждал, что не сто́ит ссориться с Россией, что с русскими сто́ит или играть честно, или вообще не играть, что русские всегда приходят за своим. Ну и пусть теперь у них голова болит о том, как они будут расплачиваться с Россией, когда наступит время, тем более что США неплохо их облапошили, заставив оплачивать хотелки Украины.
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14 час.
E
Ed
Едва ли чего то боятся. Для этого нужны мозги, что бы  прогнозировать негатив. Поскольку наблюдаем повсеместно их, мозгов отсутствие, то единственно возможное поведение это фиолетовое
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14 час.
Erl Schweizer
В России живут только русские?
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10 час.

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