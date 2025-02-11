Прогноз погоды в Крыму на вторник. • Симферополь: 0°, солнечно• Севастополь: +5°, ясно• Ялта: +5°, солнечно• Алушта: +6°, солнечно• Евпатория: +1°, облачно• Саки: +1°, пасмурно• Бахчисарай: +4°, солнечно• Джанкой: +1°, пасмурно• Судак: +2°, солнечно• Феодосия: +1°, солнечно Читать подробнее>>> .
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