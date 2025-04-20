Сегодня совпали православная, католическая и иудейская Пасхи (Песах празднуется с 12 по 20 апреля), и такое совпадение бывает довольно редко.
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Сегодня совпали православная, католическая и иудейская Пасхи (Песах празднуется с 12 по 20 апреля), и такое совпадение бывает довольно редко.