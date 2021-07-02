Российский ФБР вновь вступился за американских граждан

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаРоссийский ФБР вновь вступился за американских граждан Настоящие американские полицейские значительно отличаются от образов, которые мы привыкли видеть в западных боевиках.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр АнпилоговНаши полицаи ничуть не лучше. Вот недавно заковали в наручники и волоком вытащили на улицу потерявшую сознание женщину из МФЦ. Да ещё и обвинили её в нападении(!!!) на полицаев! Женщине - 52 года, полицаи ей (по возрасту) в сыновья годятся. А ведь эти скоты-нелюди (по другому их назвать нельзя!) должны были обеспечивать порядок! Их надо было в тот же день уволить из полиции отдать под суд!!! Но пока этим делом поручили заняться СК. Надо думать, скорее всего их временно отстранят от работы, пожурят, переведут на другое место службы, заставят их извиниться и закроют дело.Александр ЛяшенкоТы бы врал поменьше.Эту историю видели все,а врешь.истолковывая по своему,ты один.Приведи ещё пример той хабалки,которой досталось в коленку,когда она,также,кидалась на исполняющих свой долг.А вот там бы их,точно бы пристрелили бы и поделом.Дина СкребецТак было на видео. А что на самом деле произошло? На видео нет начала истории. Я не знаю,что стало причиной таких действий полиции, поэтому я не верю тому,как преподносит эту историю автор ролика.Комментировать
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