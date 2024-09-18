Познер ответил фанатам после новостей о возвращении на «Первый канал»

Российский журналист Владимир Познер опроверг слухи о возвращении на «Первый канал». Он подчеркнул, что подготовил восьмисерийный документальный фильм о Турции, который выйдет в рамках коллаборации с телеканалом, но не свидетельствует о возвращении к постоянной работе.
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