В Петербурге девушка пошла до Мурино через лес, но заблудилась и умерла

Жительница Дагестана, возвращаясь из деревни Новое Девяткино в компании своего знакомого, попыталась сократить путь, заблудилась в лесу и спустя несколько часов была обнаружена полицией мертвой от обморожения.
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