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Царьград

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Стала известна программа Дня огурца в Суздале в 2024 году

Стала известна программа Дня огурца в Суздале в 2024 году

Гостей праздника ждут мастер-классы, концерты и дегустация рассолов.В субботу, 13 июля, в Суздале будет отмечаться День огурца.

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