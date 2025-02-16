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Рак легких растёт среди некурящих, и это может быть причиной

Рак легких растёт среди некурящих, и это может быть причиной

Рак легких растет среди некурящих, и ученые связывают это с загрязнением воздуха. Аденокарцинома — самый распространенный тип рака у этой группы, особенно в Восточной Азии.

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