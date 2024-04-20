Байден сообщил о производстве первых в США 90 кг обогащенного урана

В США произвели первые в истории страны 90 кг обогащенного урана. Об этом сообщил президент США Джо Байден в ходе своей речи в Вашингтоне в рамках предвыборной кампании в пятницу, 19 апреля, его слова цитирует сайт Белого Дома.