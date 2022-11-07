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Стало известно о планах Украины забросить диверсантов в три российских региона

Стало известно о планах Украины забросить диверсантов в три российских региона

  Пленный солдат ВСУ рассказал о подготовке к отправке диверсантов в три российских региона Взятый в плен сотрудниками «Группы Вагнера»  Пленный солдат ВСУ рассказал о подготовке к отправке диверсантов в три российских региона Взятый в плен сотрудниками «Группы Вагнера» военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), старший лейтенант, командир взвода Павел Ткачук рассказал, что Киев собирался забросить группу диверсантов в три приграничных российских региона.

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