Стало известно о планах Украины забросить диверсантов в три российских региона

Пленный солдат ВСУ рассказал о подготовке к отправке диверсантов в три российских региона Взятый в плен сотрудниками «Группы Вагнера» Пленный солдат ВСУ рассказал о подготовке к отправке диверсантов в три российских региона Взятый в плен сотрудниками «Группы Вагнера» военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), старший лейтенант, командир взвода Павел Ткачук рассказал, что Киев собирался забросить группу диверсантов в три приграничных российских региона.