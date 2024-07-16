В Иванове сотрудники полиции задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ивановской области пресечена преступная деятельность фигуранта 2000 года рождения, который за криминальное вознаграждение на территории города Иваново оборудовал тайники-закладки с синтетическими наркотиками.
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