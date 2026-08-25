Семья кубанцев ломится в соседские квартиры и ищет извращенцев

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Житель Краснодарского края, как рассказывают его соседи, угрожает взорвать гранату в собственном доме, ломится в квартиры соседей, устраивает ежедневные дебоши и держит в страхе целую многоэтажку.
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