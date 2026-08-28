Король Норвегии Харальд V умер в возрасте 89 лет

Ушел из жизни король Норвегии Харальд V. Об этом сообщил королевский дом.«С глубокой скорбью сообщаем, что его величество король Харальд скончался сегодня в университетской больнице Осло», — говорится на сайте королевского дома.
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