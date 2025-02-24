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  • александр александров
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Актеры фильма «Конклав» пожелали здоровья папе римскому

Актеры фильма «Конклав» пожелали здоровья папе римскому

Картина получила главную награду премии Гильдии киноактеров США.фото: vatican.vaАктерский состав фильма «Конклав», получившего 23 февраля главную награду Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав, пожелал выздоровления папе римскому Франциску.

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