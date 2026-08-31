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Аксенов: с 1 сентября стоимость бензина АИ-95 будет не выше 100 рублей за литр

Аксенов: с 1 сентября стоимость бензина АИ-95 будет не выше 100 рублей за литр

Стоимость бензина АИ-95 на двух крупных сетях автозаправочных станций (АЗС) в Крыму не будет превышать 100 рублей за литр с 1 сентября.

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