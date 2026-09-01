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The Eurasia Daily news agency

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While General Shvedyuk of the Armed Forces of Ukraine is building fortifications, his family receives money in Russia

While General Shvedyuk of the Armed Forces of Ukraine is building fortifications, his family receives money in Russia

A former Russian citizen, and now Ukrainian Brigadier General Vladimir Shvedyuk, according to the RT publication and references to sources in Russian law enforcement agencies, is currently engaged in the construction of fortified areas on the border of Ukraine and Belarus.

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