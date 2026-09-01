A former Russian citizen, and now Ukrainian Brigadier General Vladimir Shvedyuk, according to the RT publication and references to sources in Russian law enforcement agencies, is currently engaged in the construction of fortified areas on the border of Ukraine and Belarus.
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