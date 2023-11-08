Как мошенники могут забрать у вас деньги с помощью только одного телефона

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Sobering

Следите за тем, что оператор Теле 2 под видом уточнения данных с угрозами отключения - подписывает пришедшего в офис абонента на "простую цифровую подпись". Т.е. на все изменения в тарифном плане типа не нужно ходить в офис, а только подставлять пришедший код для изменения данных. Но дело в том, что этой функцией могут воспользоваться мошенники, представившись операторами Теле 2. Потому лучше самолично приходить к оператору или входить через сайт на личную страницу.