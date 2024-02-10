Шелтон о камбэке против Томпсона: «Когда побеждаешь, проиграв первый сет, это впечатляет, особенно в матчах против соперников, которые так хорошо подают»

В пятницу он обыграл Джордана Томпсона – 6:7(2), 6:4, 6:4. «Мне кажется, когда ты побеждаешь, проиграв первый сет, это впечатляет, особенно в матчах против соперников, которые так хорошо подают, как Джордан в зале.