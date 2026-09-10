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Түбән Каманың 60 еллыгын бәйрәм итү кысаларында #СөлгеФест этнофестивале узды

Түбән Каманың 60 еллыгын бәйрәм итү кысаларында #СөлгеФест этнофестивале узды

Россия халыклары бердәмлеге елын һәм Түбән Каманың 60 еллыгын бәйрәм итү кысаларында шәһәрдә беренче тапкыр #СөлгеФест дип исемләнгән масштаблы этнофестиваль узган.

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