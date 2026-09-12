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Аргументы и Факты

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В Приморье один человек погиб, еще 5 пострадали в ДТП с двумя иномарками

Один человек погиб, еще пять пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе А-370 «Уссури» в Приморском крае.

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